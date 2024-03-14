Швеція передає Чехії €30 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України

Новини

Швеція підтримує ініціативу Чехії щодо термінової доставки в Україну артилерійських снарядів та надає на це €30 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Швеції.

Шведський уряд ухвалив рішення, що Управління оборонних закупівель Швеції (FMV) може провести переговори та укласти угоду з відповідальним органом Чехії про фінансову підтримку закупівлі боєприпасів для України на суму €30 мільйонів.

Фінансування відбудеться в межах 15-го пакета шведської допомоги Україні, який нині на розгляді парламенту й потребуватиме окремого схвалення.

«Потреба України в боєприпасах велика, зокрема в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для передання Україні. Уряд хоче підтримати Чехію в цій ініціативі», — каже міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Раніше Чехія виступила з ініціативою закупити в різних країнах сотні тисяч боєприпасів, щоб терміново доставити в Україну. Як повідомляв CBC з посиланням на джерела, ініціативу підтримала й Канада, вона готова виділити на це $22 мільйони.