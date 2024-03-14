SpaceX успішно провела третій запуск космічного корабля Starship. Від досяг Індійського океану

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Компанія SpaceX успішно провела третій тестовий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому відправлятиме людей на Місяць та Марс.

Американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно провела третій тестовий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому відправлятиме людей на Місяць та Марс.

Корабель Starship S24 (другий ступінь) на надважкій ракеті-носії Super Heavy (перший ступінь) стартував о 15:10 за київським часом з космодрому Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.

SpaceX поставила собі амбітні цілі — успішно запустити два ступені, розʼєднати ступені і керовано приводнити Super Heavy, а також перевірити процеси перекачування палива і перезапуск двигуна Raptor на кораблі Starship під час польоту. Корабель в кінці польоту має приводнитись в Індійському океані.

Запуск пройшов успішно і без проблем. Перший ступінь, досягнувши запланованої висоти, відділився і почав процес спуску, але у підсумку розбився об поверхню води. Starship продовжив свій політ і на шляху до Індійського океану зміг перекачати паливо, вимкнув двигун, а потім його перезапустив. Наприкінці польоту Starship досяг океану і пішов на зниження, пройшовши атмосферу на гіперзвукових швидкостях, що в 5 разів вище швидкості звуку. Перед приводненням звʼязок зі Starship був втрачений. Корабель, вочевидь, упав в океан.

Увесь тестовий політ тривав близько 50 хвилин. Ось як це виглядало:

Запуск

Момент розʼєднання ступенів

Політ Starship до Індійського океану

Захід Starship в атмосферу Землі

Отже, третій тестовий запуск усієї системи Starship виявився дуже вдалим.