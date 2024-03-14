Окупанти вдарили безпілотниками по теле- і радіоінфраструктурі Харківщини — є перебої із сигналом

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Росіяни масовано вдарили безпілотниками по теле- і радіоінфраструктурі Харківщини. Через це є перебої із радіо- і телесигналом у кількох районах. Кілька годин тому про цілеспрямовану атаку на інфраструктуру повідомляли й на Сумщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усі служби працюють над відновленням сигналу і намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни. Частину обʼєктів уже відновили.

Синєгубов не виключає, що окупанти можуть завдати повторних ударів по теле- і радіоінфраструктурі Харківщині.