У Сумах із-під завалів будинку дістали тіло третьої людини. Пошукова операція триває
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
У Сумах з-під завалів пʼятиповерхівки, яку російські окупанти атакували 13 березня, дістали тіло третьої загиблої людини.
Про це повідомила ДСНС.
Пошукові роботи тривають.
Російські окупанти вранці 13 березня атакували пʼятиповерхівку в Сумах ударним дроном Shahed. Зараз відомо про трьох загиблих і вісьмох постраждалих. Через атаку 14 і 15 березня в Сумах оголосили днями жалоби за загиблими.