У Сумах із-під завалів будинку дістали тіло третьої людини. Пошукова операція триває

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Пресслужба ДСНС

У Сумах з-під завалів пʼятиповерхівки, яку російські окупанти атакували 13 березня, дістали тіло третьої загиблої людини.

Про це повідомила ДСНС.

Пошукові роботи тривають.

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Російські окупанти вранці 13 березня атакували пʼятиповерхівку в Сумах ударним дроном Shahed. Зараз відомо про трьох загиблих і вісьмох постраждалих. Через атаку 14 і 15 березня в Сумах оголосили днями жалоби за загиблими.