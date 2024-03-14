Генштаб: За добу росія втратила ще пʼять танків та 11 артилерійських систем

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Між Силами оборони України й російським військові за минулу добу відбулося 79 бойових зіткнень. Росія втратила пʼять танків, 11 артилерійських систем, 17 бойових броньованих машин, два засоби ППО та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбили атаки окупантів на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу росіян. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу противника.

Під артилерійським обстрілом були майже 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ