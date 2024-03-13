Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі для України

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European Parliament / Flickr

Депутати Європейського парламенту проголосували за відновлення лібералізації торгівлі з Молдовою та Україною. Водночас посилили гарантії для європейських фермерів у разі сплеску української продукції.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

31 січня 2024 року Єврокомісія представила пропозицію призупинити мита й квоти на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік — з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025-го. Європарламентарі підтримали її 347 голосами, проти були 117 та ще 99 утрималися від відповіді. Далі це має схвалити Рада ЄС.

Водночас цей закон надає Єврокомісії повноваження швидко реагувати на будь-які значні перебої на загальноєвропейському ринку чи на ринках будь-якої окремої країни ЄС через український імпорт. Зокрема, передбачається можливість екстреного гальмування для особливо чутливих груп продуктів, а саме птиці, яєць і цукру. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 і 2023 років, тарифи знову впровадять.