Європарламент схвалив законопроєкт про захист журналістів ЄС і свободу преси

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Європейський парламент схвалив законопроєкт про захист журналістів Європейського Союзу і свободи преси. Він зобовʼязує країни-члени ЄС захищати незалежність медіа, а ще забороняє всі форми втручання в редакційні рішення.

Про це повідомила пресслужба Європейського парламенту. За проголосували 464 євродепутати, проти — 92, і ще 65 утрималися.

Законопроєкт передбачає, що влада не зможе тиснути на журналістів і редакторів, щоб вони розкривали свої джерела. Тепер законодавчо заборонили затримувати журналістів, накладати на них санкції, обшукувати офіси або встановлювати на їхні електронні пристрої засоби для стеження.

Європарламент додав значні гарантії, щоб дозволити використання шпигунського програмного забезпечення. Тепер використати його можуть лише в кожному конкретному випадку та за умови дозволу судового органа, який розслідує тяжкі злочини, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Навіть у цих випадках субʼєкти матимуть право отримати інформацію після того, як стеження відбулося, і зможуть оскаржити його в суді.

Аби запобігти використанню суспільних медіа в політичних цілях, їхні керівники та члени правління мають обиратися за прозорими процедурами на достатньо тривалий термін. Їх не можна буде звільнити до закінчення контракту, якщо вони більше не відповідають професійним критеріям. При цьому громадські медіа мають фінансуватися за прозорими та обʼєктивними процедурами.

Медіа також повинні звітувати про кошти, отримані від державної реклами, і про державну фінансову підтримку, зокрема з країн, що не входять до ЄС.

В Європарламенті подбали про те, щоб включити для великих онлайн-платформ, як-от Facebook, X (раніше Twitter) або Instagram, механізм запобігання довільному обмеженню або видаленню незалежного медіаконтенту.

Соцмережі мають відрізняти незалежні медіа від незалежних джерел. Медіа отримають сповіщення, коли платформа має намір видалити або обмежити їхній вміст, і матимуть 24 години для відповіді. Лише після відповіді (або за її відсутності) платформа може видалити або обмежити вміст, якщо він усе ще не задовольняє її умови.

Також медіа матимуть можливість передати справу до органа позасудового врегулювання суперечок і зробити запит на висновок у Європейської ради медіапослуг (нової ради національних регуляторів ЄС, яку створить EMFA).