WSJ: Пентагон «відкритий» для передачі Україні ракет ATACMS із радіусом дії близько 290 кілометрів

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США розглядають можливість відправити Україні ракети ATACMS дальністю ураження до 180 миль (приблизно 290 кілометрів). За допомогою цих ракет Україна зможе ефективніше завдавати ударів по російських позиціях у Криму.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

На передачі ракет ATACMS з такою дальністю ураження наполягає Україна. Проте раніше американські чиновники відхиляли цю ідею, оскільки вважали, що ракети ATACMS з такою дальністю ураження США мають залишити для власних військових потреб.

WSJ пише, що тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile. Зважаючи на це, газета пише, що Пентагон «відкритий для надання ATACMS» Україні.

Водночас видання не вказує, чи схвалить передачу ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала, президент США Джо Байден.