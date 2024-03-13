Spotify тестує перегляд кліпів на своєму сервісі

Новини

Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify офіційно запускає бета-тестування можливості переглядати музичні відео.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Програма дозволяє преміумпідписникам Spotify переглядати музичні відео на різних пристроях, вибираючи треки різних виконавців, таких як Ед Ширан і Spice Girls.

Користувачі Spotify можуть переглянути відеокліп, натиснувши кнопку «Перемикнутися на відео». Ролик починає відтворюватися разом з піснею, але користувачі можуть у будь-який момент перемикнутися на аудіо.

Бета-версія доступна в 11 країнах, зокрема в Нідерландах, Німеччині та на Філіппінах.