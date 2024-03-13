Японська ракета Space One вибухнула одразу після запуску

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Токійський стартап Space One планував стати першою японською приватною компанією, що вивела супутник на орбіту. Однак ракета Kairos вибухнула одразу після запалення двигуна першого ступеня.

Про це пише The Japan Times.

Ракета вагою 23 тонни і довжиною 18 метрів з макетом урядового супутника-розвідника злетіла з нового космічного комплексу в Кусімото. За пʼять секунд після запуску вона вибухнула, а її уламки впали на сусідню гірську місцевість.

Пожежники намагалися загасити велику пожежу, яка виникла після падіння уламків ракети. Люди не постраждали.

Губернатор префектури Вакаями Шухей Кісімото зазначив, що насправді невдалий запуск був «великим кроком вперед», оскільки ракета автономно виконала систему переривання польоту, як її і запрограмували.

У Space One заявили, що розслідують причини вибуху, але залишають мету проєкту незмінною: запускати по 20 ракет на рік до кінця 2029 року і по 30 ракет у 2030-х роках.

Space One планувала провести свій перший запуск ракети у 2021 році, але його пʼять разів переносили через проблеми з закупівлею деталей на тлі пандемії COVID-19 і повномасштабного вторгнення росії в Україну.