Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 мільйонів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 мільйонів. До нього увійдуть артилерійські установки Caesar, самохідні 120-мм міномети та 155-мм боєприпаси.
Про це пише пресслужба данського уряду.
Зазначається, що гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди — у співпраці з Естонією та Чехією.
«Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми робимо суттєвий внесок у боротьбу за свободу України. Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і надсилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті», — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Це вже 16-й пакет військової допомоги від Данії для підтримки України.
- Після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року станом на середину січня 2024 року Данія надала Україні військової допомоги приблизно на €4,3 млрд. Влада Данії домовилася збільшити військову підтримку України загалом на €3,15 млрд у 2025—2027 роках.