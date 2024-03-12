Цьогорічний «Оскар» побив чотирирічний рекорд за кількістю глядачів

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Трансляція 96-ї церемонії вручення премії «Оскар» зібрала 19,5 мільйона глядачів на телеканалі ABC.

Про це повідомляє Variety.

Цьогорічна церемонія побила рекорд з 2020 року та ознаменувала третій рік поспіль зростання кількості глядачів. Телетрансляція церемонії вручення «Оскара» у 2021 році, на яку вплинула пандемія COVID-19, зібрала найнижчу кількість глядачів за весь час — 10,4 мільйона. У 2022 році «Оскар» набрав уже 16,6 мільйона глядачів, а торік — 18,8 мільйона.

На показник глядачів могло вплинути декілька чинників, зокрема й те, що церемонія розпочалася на годину раніше, ніж зазвичай. Також аудиторія хотіла спостерігати за протистоянням двох найпопулярніших фільмів 2023 року, які вийшли одночасно — «Барбі» та «Оппенгеймер».

«Оппенгеймер» зібрав одразу сім нагород, водночас стрічка «Барбі» отримала «Оскара» за найкращий саундтрек (Біллі Айліш “What Was I Made for”).

Український фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» забрав нагороду на «Оскарі» за найкращий документальний фільм. Режисер стрічки зазначив, що це перший «Оскар» для України і він радий, що здобув його, однак було б краще, якби цього фільму взагалі не було, бо він про війну.

Цьогорічна церемонія вручення «Оскара» відбулася в ніч на 11 березня в Лос-Анджелесі, у театрі «Долбі», який приймає премію з 2001 року. Ця подія стала найпопулярнішим шоу 2024 року. «Греммі» подивилися приблизно 2,4 мільйона, а «Золотий глобус» — 9,7 мільйона.

Пік глядачів церемонії «Оскара» припав на 1998 рік, коли 55,2 мільйона стали свідками тріумфу «Титаніка», пише Business Standard.