Репродуктивні клітини військових у разі загибелі не утилізовуватимуть. Президент підписав закон

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Володимир Зеленський підписав закон, який виправив норму щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх правом на біологічне батьківство і материнство. Це дозволить зберігати клітини загиблого бійця чи бійчині та використовувати їх для запліднення протягом трьох років з моменту загибелі людини.

Які зміни передбачені

Клітини безкоштовно зберігатимуть упродовж трьох років з моменту загибелі людини. Надалі зберігання може покрити приватна особа. Дитина, зачата цими клітинами, вважатиметься сином чи донькою загиблого/-ої.

Людина, яка здає свої клітини, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

Також законопроєкт дозволяє визнавати нотаріально посвідчене волевиявлення людини про використання клітин, якщо ці документи були укладені до набуття чинності згаданим законом.