СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ росії. Вона діяла під прикриттям УПЦ МП

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Служба безпеки України знешкодила в Києві агентурну мережу Федеральної служби безпеки росії, що діяла під прикриттям УПЦ МП. Її учасників звинувачують у дестабілізації ситуації в Україні та поширенні релігійної ворожнечі.

Про це пише СБУ.

СБУ стверджує, що викрила понад 15 учасників угруповання, уже затримали чотирьох підозрюваних. Серед них — один з очільників столичного храму УПЦ (МП).

Це одна із найбільших мереж ФСБ, що діяли в Україні з початку повномасштабного вторгнення. За версією СБУ, вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також постійний звʼязок із найбільшими російськими медіа, які одразу підхоплювали «потрібні» наративи.

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Його звинувачують у поширенні матеріалів, в яких він закликав до міжконфесійної ворожнечі та виправдовував війну рф проти України. Для цього підозрюваний, за версією СБУ, особисто інструктував інших учасників організації — вони діяли під виглядом політекспертів.

Підозрювані поширювали свої відео через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також у Facebook і на офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП).

Під час обшуків СБУ знайшла мобільні телефони та комп’ютерну техніку підозрюваних. Чотирьом затриманим і десятьом учасникам організації повідомили про підозри за:

державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану ;

; колабораціонізм ;

; створення та участь у злочинній організації ;

; розпалювання релігійної ворожнечі ;

; виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України .

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.