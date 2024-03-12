Пожежа на території екопарку «Осокорки» знищила 10,4 га рослинності. Збитки — майже 500 тисяч гривень

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Екопарк Осокорки

Пожежа на території екопарку «Осокорки» знищила 10,4 га рослинності. Збиткі оцінюють у 499,9 тисячі гривень. Загорання сталось на чотирьох осередках парку.

Про це повідомив представник департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату КМДА на засіданні екологічної комісії Київради 12 березня, передає «Лівий берег».

У 2019 році Київрада створила обʼєкт природно заповідного фонду — ландшафтний заказник місцевого значення «Осокорківські луки», його площа 148 га. Вигорання трави частково сталось в межах саме цього заказника.

Під час створення заказника охорону екопарку поклали на «Київзеленбуд». Проте на засіданні Кивїради представник департаменту охорони довкілля не зміг дати чіткої відповіді, хто саме мав охороняти заказник. За інформацією департаменту, у 2023 вони подали зміни до цього рішення, щоб парк охороняв КП УЗН Дарницького району, але відповідне рішення ще не ухвалили.

Також чітко не визначили межі земельної ділянки заказника «Осокорківські луки» — відповідно, він не внесений в кадастр. Профільна комісія Київради доручила департаменту зробити це у 2024 році.