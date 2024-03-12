Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох напрямках

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Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямками пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг».

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Крім того, у напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Шегині» фермери пропускають вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну — за минулу добу це 50 і 30 машин відповідно.

За словами Демченка, станом на ранок вівторка на цих напрямках у чергах на території Польщі загалом перебувають 1 500 вантажівок, найбільше — навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Речник нагадав, що в ніч проти 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску «Корчова — Краківець», однак це, найімовірніше, тимчасово, адже з 13 березня вони планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок — приблизно 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав Демченко.

Польська блокада

У листопаді 2023 року в Польщі почали блокувати рух вантажівок на чотирьох КПП з Україною. До польських перевізників приєдналися місцеві аграрії, які висунули свої вимоги щодо ввезення українського зерна на територію Польщі. 16 січня 2024 року польські перевізники досягли угоди з урядом і припинили протест до 1 березня.

9 лютого польська профспілка фермерів «Солідарність» знову повністю заблокувала рух біля пункту пропуску «Медика» навпроти українського КПП «Шегині». Причиною організатори називали невиконання їхніх вимог щодо обмеження експорту харчових продуктів і сільськогосподарської сировини з України. 13 лютого польські фермери заявили, що 20 лютого заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею й Україною. У відповідь 15 лютого почалася акція протесту українських перевізників на кордоні з Польщею на підʼїзді до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».