Президент вважає реальним сухопутний наступ росії на країни Балтії, Казахстан чи Молдову

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський вважає, що росія не спроможна завдати ядерного удару по інших державах, проте цілком здатна на сухопутне вторгнення, зокрема до країн Балтії, Казахстану та Молдови, аби дестабілізувати їх.

Про це він заявив в інтервʼю французьким медіа BFM TV та Le Monde.

Володимир Зеленський не відкидає того, що росія може вторгнутися на територію країни-члена НАТО, оскільки путін розуміє, що не отримає на це ядерної відповіді, адже це б означало початок ядерної війни.

«Використання ядерної зброї по інших державах світу — я в це не дуже вірю. А те, що він [путін] може вторгнутись, — так. У тому, що він може зробити сухопутну операцію, я впевнений», — сказав президент.

Також Зеленський висловив впевненість у тому, що росія спробує дестабілізувати Казахстан для діалогу з Китаєм. За його словами, путінський план — це дестабілізувати якомога більше країн, щоб здобути сильнішу переговорну позицію.