Білий дім оприлюднив бюджетну пропозицію на 2025 фінрік. Для України передбачили $482 мільйони

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Адміністрація президента Джо Байдена опублікувала бюджетну пропозицію на 2025-й фінансовий рік, яка передбачає $482 мільйони на допомогу Україні.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

З цієї суми $250 мільйонів спрямують «на економічну допомогу та підтримку реформ в Україні».

Ще $95 мільйонів піде на програму фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державного департаменту США, $71 мільйон — на програми у сфері охорони здоровʼя, $66 мільйонів — на «інші види безпекової допомоги», зокрема на цивільний захист, розмінування і нерозповсюдження зброї масового знищення.

Решту $1,5 мільярда скерують на протидію зловмисному впливу росії та Китаю в Європі, Євразії та Центральній Азії, уточнили в Держдепі США.

Зокрема, йдеться про «зміцнення стійкості союзників і партнерів США, просування демократичних реформ, протидію російській дезінформації, покращення доступу громадян до неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки, а також стабілізація економік, які постраждали від війни в Україні».

Як наголошує Держдеп, «кошти на підтримку України, які містяться в бюджетному запиті президента США Джо Байдена, доповнюють асигнування на національну безпеку, де передбачено понад $61 мільярд на військову, фінансову та іншу допомогу Києву».

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони та імміграцію і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

Після провалу кількох варіантів угоди 13 лютого 2024 року Сенат США підтримав пакетний законопроєкт, у який входить допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, але без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Його має затвердити Палата представників, яка пішла на канікули до 28 лютого, не розглянувши документа.