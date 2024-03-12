Розвідка США: Росія втратила майже 300 тисяч бійців і отримала перевагу від затягування допомоги Україні

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Розвідка США опублікувала щорічну оцінку загроз від американської розвідуальної спільноти. Там ідеться, зокрема, про російсько-українську війну.

За час повномасштабної війни російське військо втратило 300 тисяч бійців загиблими й пораненими. Це приблизні втрати, розраховані американською розвідкою. Водночас вони є більшими, ніж будь-які інші з часів Другої світової війни.

«Глухий кут» у війні сприяє стратегічним військовим перевагам росії, завдяки чому її імпульс збільшується. Російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво арсеналу далекобійної ударної зброї, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дозволять їй вести тривалу війну високої інтенсивності. Також Кремль виграє від невизначеності щодо майбутнього західної військової допомоги України.

Утім, відсутність швидких і суттєвих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами по росії викликають занепокоєння в розвідки США, що путін може застосувати ядерну зброю. Рф продовжує модернізовувати свій потенціал ядерної зброї.

Китай та росія

Китай понад втричі збільшив експорт товарів потенційного військового призначення в росію з початку повномашстабного вторгнення росії в Україну. Багато з таких товарів Москва використовує для виробництва зброї. Загалом торгівля між росією і Китаєм досягла понад $220 мільярдів у 2023 році, що є рекордом. Рф отримала великий ринок збуту енергоресурсів, інших товарів, захист від західних економічних санкцій та партнера для протистояння США.

Росія і надалі використовуватиме всі джерела національної сили для просування своїх інтересів і намагатиметься підірвати Сполучені Штати та їхніх союзників, проте вона все ж стикається з такими проблемами, як відрив від західних ринків і втрата людського капіталу.

З початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.

НАТО і росія

Американська розвідка переконана, що росія «майже напевно не хоче прямого військового конфлікту із силами США і НАТО», тому вона й надалі діятиме асиметрично, щоб не переступати межу потенційного збройного протистояння.

Москва продовжує розробляти ядерні ракети великої дальності та підводну доставку систем, призначених для проникнення або обходу протиракетної оборони США. У Кремлі вважають, що нестратегічні системи, які здатні доставляти ядерні або звичайні боєголовки, дають варіанти стримування противників і протидії НАТО.