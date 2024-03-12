Disney пояснила, чому міжнародну телеверсію «Оскара» показали без перемоги «20 днів у Маріуполі»

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Компанія Disney Entertainment на запит Української служби «Голосу Америки» розʼяснила, чому в міжнародну телеверсію премії «Оскар» не включили перемогу «20 днів у Маріуполі» — документального фільму українського режисера Мстислава Чернова.

Disney пояснює це насамперед часовими обмеженнями міжнародної телеверсії, яка передбачає коротку версію шоу на 90 хвилин. Представники Disney Entertainment написали, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще кілька тижнів тому.

«Утім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема «20 днів у Маріуполі», до скороченої версії включили», — додали в компанії.

Напередодні «Суспільне» висловило обурення організаторам цьогорічної премії «Оскар» The Walt Disney Company Limited. Виконавчий продюсер телеканалу «Суспільне Культура» Лукʼян Галкін зазначив, що минулого року в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського політика Олексія Навального. Перемогу фільму «Навальний» показали в скороченій версії, як і політичну промову його дружини Юлії, яка тоді отримувала нагороду.