«Суспільне»: У міжнародну телеверсію премії «Оскар» не включили перемогу «20 днів у Маріуполі»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Handout / Handout
Організатори кінопремії «Оскар» вирізали зі скороченої міжнародної телеверсії премії номінацію «Найкращий повнометражний документальний фільм», у якій переміг фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова.
Про це повідомило «Суспільне».
Цьогоріч церемонію кінопремії транслювало «Суспільне». Увечері 11 березня був запланований показ міжнародної скороченої версії, проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів там відсутнє.
Організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited висловили обурення. Для українських глядачів замість скороченої версії покажуть повну версію нагородження «Оскаром», що була в прямому ефірі в ніч проти 11 березня.
Виконавчий продюсер телеканалу «Суспільне Культура» Лукʼян Галкін зазначив, що минулого року в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського політика Олексія Навального. Перемогу фільму «Навальний» показали в скороченій версії, як і політичну промову його дружини Юлії, яка тоді отримувала нагороду.
- 11 березня 2024 року документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що отримала премію «Оскар». Фільм визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою.