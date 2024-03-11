Кейт Міддлтон довелося вибачитися за фотошоп сімейного знімка

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Принцесі Уельській Кейт Міддлтон довелося вибачатися за фотошоп сімейного фото, після того як найбільші фотоагентства відкликали її офіційний знімок.

«Як більшість фотографів-аматорів, я іноді експериментую з редагуванням. Я хотіла би вибачитися за будь-які непорозуміння, що спричинила сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора. Сподіваюся, всі щасливо відсвяткували День матері. К», — йдеться в заяві принцеси на сторінці Кенсінгтонського палацу в соцмережі X.

Кенсінгтонський палац до Дня матері 10 березня опублікував фото Міддлтон з її трьома дітьми — принцесою Шарлоттою, принцами Луї та Джорджем. Це перша за тривалий час офіційна фотографія принцеси — у січні Кейт потрапила до лікарні, де перенесла складну операцію на черевній порожнині.

Відтоді вона жодного разу не зʼявлялася на публіці, що викликало побоювання серед громадськості щодо стану принцеси. Ця фотографія мала би покласти край спекуляціям і теоріям змови про здоровʼя та місцезнаходження Кейт.

Проте згодом на знімку помітили сліди фотошопа. Через виявлені маніпуляції найбільші міжнародні фотоагентства Associated Press, Agence France-Presse, Reuters та Getty видалили це зображення зі своїх фотобанків. Агентства мають суворі вказівки щодо редагування фотографій та зазвичай дозволяють лише знімки з незначним ретушуванням.

«При ближчому розгляді здається, що джерело маніпулювало зображенням», — заявили в Associated Press. Агентство AFP відзначило кілька невідповідностей після того, як Кейт Міддлтон вибачилася.

Відредаговані ділянки обведені червоним. AFP

Користувачі соцмереж помітили, що на знімку рукав і запʼястя принцеси Шарлотти частково розмиті, принцеса Уельська не має обручки, також під сумнів поставили те, як принц Луї схрестив пальці, і те, що дерево на задньому плані має листя у березні.