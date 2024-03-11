Антимонопольний комітет не дозволив французькій компанії купити оператор Lifecell
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Антимонопольний комітет України виявив підстави для того, щоб заборонити компанії DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, придбати контроль над групою «Лайфселл».
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
У відомстві вважають, що необхідно перевірити відносини контролю «Лайфселл» і материнської компанії Turkcell з людиною, до якої застосовані спеціальні санкції РНБО.
Також в АМКУ зазначили, що під час розгляду заяв про набуття контролю компанією DVL Telecom над компаніями «Лайфселл» та «Укртауер» виявили підстави для заборони зазначених концентрацій. Враховуючи це, АМКУ не може надати окремий дозвіл на купівлю компанії «Глобал Білгі» через те, що вона становить єдину транзакцію з Лайфселл» та «Укртауер».
Тому 7 березня АМКУ знову розпочав розгляд справ про концентрацію у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над «Лайфселл», «Глобал Білгі» та «Укртауер». Також розпочали розгляд справи про узгоджені дії, які безпосередньо повʼязані зі здійсненням цих концентрацій.
- 29 грудня 2023 року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл»), мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора веж мобільного звʼязку (ТОВ «Укртауер») французькій NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля.
- Французький мільярдер Ксавʼє Ньєль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за український підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell, мережею кол-центрів і оператором веж мобільного звʼязку.