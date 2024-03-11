Україна розпочинає офіційні переговори зі США та ЄС, щоб відновити авіасполучення

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Ashim D’Silva / Unsplash

Україна розпочинає офіційні переговори з американськими та європейськими регуляторами з безпеки, щоб відновити авіаційне сполучення. Їм уже передали бачення України щодо роботи ринку в умовах воєнного стану.

Про це віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков повідомив в інтервʼю РБК-Україна.

«Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського, так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми», — повідомив він.

Міністр нагадав, що найуспішнішим прикладом роботи аеропортів під час війни є Ізраїль. Українська сторона проводить консультації з адміністрацією цивільної авіації цієї країни.

«Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини», — сказав Кубраков.

За словами міністра, є європейські компанії, які дуже цікавляться поверненням на український ринок. Серед них, зокрема, Ryanair. Також ведуться переговори з трьома українськими авіакомпаніями.

Щодо створення національного авіаційного оператора, поки, сказав Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.