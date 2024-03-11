NYT: Влітку Україна матиме шість винищувачів F-16 та 12 підготовлених пілотів

Новини

Air Force USA

Дванадцять українських пілотів — менше, ніж повна ескадрилья — будуть готові до бойових польотів на винищувачах F-16 до цього літа після десятьох місяців навчання в Данії, Британії та США.

Про це пише New York Times.

Однак до того моменту, коли пілоти повернуться, в Україну прибудуть тільки шість із приблизно 45 винищувачів F-16, які обіцяли надати союзники.

Найімовірніше, ті F-16, які доставлять в Україну, будуть озброєні ракетами малої та середньої дальності та бомбами, що частково компенсуватиме дефіцит боєприпасів наземного базування. Наразі Україна відчуває недостачу артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Тим часом офіційні особи вважають, що досі є багато невизначеності щодо того, коли кожна країна передасть свої винищувачі, скільки точно, як швидко пройдуть навчання всі пілоти, чи буде достатньо людей для обслуговування літаків.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен зазначив, що «підготовка йде добре», і зазначив, що українські пілоти вже літають у повітряному просторі Данії.

«Я твердо вірю, що боротьба України за свободу є нашою боротьбою за свободу, — сказав він, — і тому Данія продовжує допомагати Україні, наскільки це можливо».

Наразі в Данії також вчаться близько 50 українських техніків, які будуть підтримувати роботу й ремонтувати реактивні літаки. Для обслуговування одного винищувача треба від восьми до 14 людей. Джерела розповіли, що західним оборонним підрядникам потрібно буде супроводжувати літаки в Україну та залишатися з ними, доки не буде достатньо українських техніків для належного обслуговування. Цей процес може розтягнутися на роки. А ще потрібно ремонтувати застарілі та пошкоджені війною злітно-посадкові смуги України. Це може затримати вступ F-16 у війну.

Тим часом льотні інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, який створили, щоб навчати українських пілотів керувати бойовим літаком F-16. Проте пілоти туди ще не прибули. Ще невідомо, коли українці розпочнуть навчання на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку також використовують союзники НАТО для навчання на винищувачах.