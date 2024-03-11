Правоцентристи перемогли на парламентських виборах у Португалії

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Правоцентристський Демократичний альянс (AD) переміг на парламентських виборах у Португалії, повідомив його лідер Луїс Монтенегро. Однак більшості AD не набрав.

Про це пишуть Reuters і Financial Times.

Оскільки Демократичний альянс не має більшості, його здатність сформувати уряд залежатиме від ультраправої Chega або ж від переможених соціалістів.

Національно-консервативна, правопопулістська партія Chega на чолі з Андре Вентурою суттєво збільшила парламентське представництво — у чотири рази, тобто Chega отримає принаймні 48 представників у 230-місному законодавчому органі.

Лідер Демократичного альянсу (AD) поки що наполягає, що дотримуватиметься своєї обіцянки не укладати угоди з Chega, навіть якщо це може створити праву більшість.

Для Луїса Монтенегро є ще один спосіб отримати більшість — якщо Соціалістична партія (PS) вирішить утриматися від парламентського голосування щодо формування уряду, щоб дозволити йому правити без допомоги Chega.

Самі соціалісти були при владі в Португалії вісім років. Після підрахунку бюлетенів соціалісти отримали 28,7% голосів (у 2022 році був понад 41%). Демократичний альянс набрав 29,5%. Партія Chega набрала 18%.

Такий результат показує політичну прихильність до консерваторів у всій Європі.