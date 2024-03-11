Орбан: Трамп не дасть «ні копійки» військової допомоги Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що останній не дасть «ні копійки на українсько-російську війну», якщо його оберуть.
Про це Орбан розповів в інтервʼю M1, передає Index.
Також він додав, що думає, якщо США не надаватимуть військової підтримки, то сама Європа не зможе профінансувати всі потреби України, і «тоді ця війна закінчиться».
«Дональд Трамп ще не президент США, але його партія в американському законодавчому органі заважає демократам вкладати гроші у війну», — сказав Віктор Орбан, маючи на увазі Республіканську партію.
І зазначив, що Дональд Трамп має «досить детальні плани» щодо того, як покласти край повномасштабній російсько-українській війні, які збігаються з інтересами Угорщини. Чи збігаються вони з інтересами України, на яку напала росія, невідомо.
Водночас угорський премʼєр вважає, що Європі настав час переозброїтися й мати власні армії, військову техніку, і що це не можна ігнорувати.
«Він не хоче фінансувати безпеку Європи замість європейців. Якщо європейці бояться, то повинні заплатити або створити армію», — передав Орбан.
А ще він зазначив, що саме Угорщина й Дональд Трамп виступають за мир, тоді як демократи в США — нібито провоєнні.
- Віктор Орбан — давній союзник Дональда Трампа. А Трамп часто позитивно відгукувався про угорського премʼєра на мітингах і в промовах після того, як покинув Білий дім. При цьому Орбан має прохолодні стосунки з чинним президентом США Джо Байденом.