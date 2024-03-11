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«Оппенгеймер» забрав сім «Оскарів». Повний перелік переможців

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 11 березня відбулася 96-та церемонія вручення «Оскару». Захід відбувся в Лос-Анджелесі, у театрі «Долбі» — він приймає премію з 2001 року.

Головну статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Про це ідеться на сайті кінопремії.

Найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині «Бідолашні створіння».

Усі переможці «Оскару» у 2024 році

Український фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» забрав нагороду на «Оскарі» за найкращий документальний фільм. Режисер стрічки зазначив, що це перший «Оскар» для України, і він радий, що здобув його, однак було б краще, якби цього фільму взагалі не було, бо він про війну.