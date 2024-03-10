У Лос-Анджелесі назвали володарів антипремії «Золота малина»

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Організатори 44-ї антипремії «Золота малина 2024», яка відзначає найгірші голлівудські роботи і вручається в переддень «Оскару», оголосили список переможців.

Фільм «Вінні-Пух: Кров і мед», що перетворив улюбленого дитячого героя на жахливого монстра, став «фаворитом» антипремії, отримавши нагороди в пʼятьох номінаціях.

Акторка Меган Фокс також «відзначилася», отримавши дві нагороди за ролі у фільмах «Джонні і Клайд» та «Нестримні 4».

Повний список переможців

Найгірший фільм: «Вінні-Пух: Кров і мед»;

Актор: Джон Войт / «Мерсі»;

Актриса: Меган Фокс / «Джонні і Клайд»;

Актриса другого плану: Меган Фокс / «Нестримні»;

Актор другого плану: Сильвестр Сталлоне / «Нестримні»;

Екранний дует: Пух і П’ятачок у фільмі «Вінні-Пух: Кров і мед»;

Ремейк або сиквел: «Вінні-Пух: Кров і мед»;

Режисер: Ріс Фрейк-Вотерфілд / «Вінні-Пух: Кров і мед»;

Сценарій: Ріс Фрейк-Вотерфілд / «Вінні-Пух: Кров і мед».