У новому мобілізаційному законопроєкті залишать відстрочку для аспірантів

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Парламент, розглядаючи правки до законопроєкту про мобілізацію, врегулює дискусійне питання з І, ІІ та ІІІ групами людей з інвалідністю.

Також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже, що у новому мобілізаційному законопроєкті залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання

«Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє «зраду»: питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про «постійний догляд», а просто про догляд», — уточнив нардеп.

За його словами, розгляд поправок до законопроєкту почнуть наступного тижня. «Цю правку ми будемо відстоювати», — зауважив депутат і наголосив, що це ж стосується і аспірантів.

«Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації», — зазначив Арахамія.