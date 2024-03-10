У новому мобілізаційному законопроєкті залишать відстрочку для аспірантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Парламент, розглядаючи правки до законопроєкту про мобілізацію, врегулює дискусійне питання з І, ІІ та ІІІ групами людей з інвалідністю.
Також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже, що у новому мобілізаційному законопроєкті залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання
«Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє «зраду»: питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про «постійний догляд», а просто про догляд», — уточнив нардеп.
За його словами, розгляд поправок до законопроєкту почнуть наступного тижня. «Цю правку ми будемо відстоювати», — зауважив депутат і наголосив, що це ж стосується і аспірантів.
«Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації», — зазначив Арахамія.
- 7 лютого Рада ухвалила в першому читанні оновлений законопроєкт про мобілізацію. Ось що він передбачає. Там, зокрема, йдеться про добровільну мобілізацію засуджених і тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням.