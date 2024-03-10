Тепер із супермаркетів Іспанії найчастіше крадуть оливкову олію. Причина в глобальному потеплінні

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Оливкова олія стала товаром, який найчастіше крадуть у супермаркетах в Іспанії. «Рідке золото» крадії перепродають на чорному ринку.

Про це пише Financial Times.

Супермаркети почали зʼєднувати великі пʼятилітрові пляшки з оливковою олією та замикати їх на полицях, щоб їх не викрали, та вдаватися до різних інакших заходів безпеки.

Іспанія — це найбільший у світі виробник оливкової олії, проте Європа майже вичерпала місцеві запаси через те, що екстремально спекотна погода пошкоджує врожай другий рік поспіль. Тому покупці, які ще чотири роки тому платили до €5 за літр високоякісної оливкової олії, тепер мусять віддавати за неї щонайменше €14.

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Наприкінці лютого 2020 року оливкову олію першого віджиму продавали на оптовому ринку в середньому за €2,13 за кілограм, а тепер вона коштує €8,88, за даними Міністерства сільського господарства Іспанії. Лише за минулий рік ціни підскочили майже на 70%.

Очікується, що світове виробництво оливок впаде до 2,4 мільйона тонн, а це значно менше за світовий попит у близько 3 мільйони тонн.