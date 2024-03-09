Apple зобовʼязалася перед Єврокомісією відновити обліковий запис Epic Games. Розробник зможе запустити свій магазин на iOS
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- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Getty Images
Компанія Apple повідомила розробнику ігор Epic Games, що відновлює його обліковий запис за зобовʼязанням перед Єврокомісією. Тепер Epic Games зможе запустити свій магазин і гру Fortnite на iOS у країнах Євросоюзу.
Про це повідомляється на сайті Epic Games.
Голова Epic Games Тім Суїні назвав це великою перемогою закону про цифрові ринки. Apple тепер дозволила використовувати сторонні магазини iOS-застосунків у ЄС.
Розробник планує запустити в Європі власний магазин iOS-ігор Epic Games Store і повернути Fortnite на iPhone.
- На початку березня цього року Epic Games поскаржилася в Єврокомісію на Apple за відключення її облікового запису. Регулятор після цього зажадав від Apple пояснень.
- Загалом між Apple та Epic Games судові спори і суперечки тривають ще з 2020 року, після того як до Fortnite додали систему оплати в обхід платформи Apple. У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Потім це зробила і Google.
- У Євросоюзі Apple довелося поступитися через закон про цифрові ринки. Він фактично руйнує багаторічну монополію App Store на ринку застосунків для iPhone.