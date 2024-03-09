Apple зобовʼязалася перед Єврокомісією відновити обліковий запис Epic Games. Розробник зможе запустити свій магазин на iOS

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Компанія Apple повідомила розробнику ігор Epic Games, що відновлює його обліковий запис за зобовʼязанням перед Єврокомісією. Тепер Epic Games зможе запустити свій магазин і гру Fortnite на iOS у країнах Євросоюзу.

Про це повідомляється на сайті Epic Games.

Голова Epic Games Тім Суїні назвав це великою перемогою закону про цифрові ринки. Apple тепер дозволила використовувати сторонні магазини iOS-застосунків у ЄС.

Розробник планує запустити в Європі власний магазин iOS-ігор Epic Games Store і повернути Fortnite на iPhone.