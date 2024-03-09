Орбан зустрівся з Трампом і закликав його знову стати президентом, щоб «відновити мир»

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Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді ввечері 8 березня. При цьому Орбан заявив, що тільки повернення Трампа на пост президента США «може принести мир».

Про це пишуть Reuters і Bloomberg.

На зустрічі в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» політики обговорили «широке коло питань», що стосуються Угорщини і Штатів, зокрема наголосили на важливості «міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни».

При цьому Орбан заявив, що під час президентства Трампа на Близькому Сході і в Україні нібито «був мир». Він переконаний, що якби Трамп залишався президентом, то «війни сьогодні не було б», тож закликає його знову стати лідером США.

«Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Ви — один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте!» — закликав Орбан.

Сам Трамп заявив, що Орбан — «фантастичний лідер».

«Орбан не допускає суперечок, тому що він каже «Так буде» — і на цьому все закінчується. Він бос. Ні, він великий лідер, фантастичний лідер», — заявив Трамп.

Також Трамп влаштував Орбану екскурсію по своїй резиденції, вечерю з Меланією Трамп, годинну зустріч зі старшими помічниками і послухав з ним виступ музичної групи.

Віктор Орбан — давній союзник Дональда Трампа. А Трамп часто позитивно відгукувався про угорського премʼєра на мітингах і в промовах після того, як покинув Білий дім. При цьому Орбан має прохолодні стосунки з чинним президентом США Джо Байденом.