У Вовчанську російський дрон поцілив в автівку. Загинули люди
- Автор:
- Олександра Амру
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Сьогодні близько третьої години дня у Вовчанську, що на Харківщини, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Про це повідомив голова Харківської ОДА.
За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік і 53-річна жінка. За словами свідків, в авто могла бути ще одна людина.
Раніше цього дня Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляла, що у Вовчанську росіяни також поцілили в автомобіль рятувальників.
Надзвичайники Вовчанська поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої обстрілом російських військ, коли ворог скинув боєприпас з дрона на їхній спецавтомобіль. Рятувальники не постраждали, удар пошкодив лише автоцистерну.