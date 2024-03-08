ООН: Іранка Махса Аміні загинула через фізичне насильство під час увʼязнення «поліцією моралі»

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Незалежна міжнародна місія ООН в Ірані підтвердила, що 22-річна іранка Махса Аміні загинула через фізичне насильство після того, як її затримала так звана поліція моралі за нібито недотримання іранських законів закони про обовʼязкове носіння хіджабу.

Іранська сторона продовжує заявляти, що Махса Аміні померла через «наявні захворювання».

Через смерть дівчини у країні почалися протести, на яких іранські силовики вбили 551 протестувальника, серед них щонайменше 49 жінок і 68 дітей. Більшість загинула через вогнепальну зброю.

Місія ООН встановила факти, що силовики застосували непотрібну і непропорційну силу. Окрім загиблих, багато людей на протестах дістали серйозні травми очей, деякі осліпли. Це було навмисно, щоб затаврувати учасників протесту.

Також протестувальників катували, щоб вибити зізнання або залякати, принизити чи покарати. Були випадки зґвалтування жінок і дівчат, зокрема групове та предметами, ураження геніталій електричним струмом, примусове оголення та обмацування. Водночас силовики заявляли, що вимоги жінок щодо рівності та недискримінації насправді були їхнім «бажанням роздягтися» і «поширенням аморальності».

«Ці акти є частиною широкомасштабної та систематичної атаки, спрямованої проти цивільного населення в Ірані, а саме проти жінок, дівчат, хлопчиків і чоловіків, які вимагали свободи, рівності, гідності та відповідальності», — резюмувала голова Місії зі встановлення фактів в Ірані Сара Хоссейн і закликала іранську владу припинити репресії.