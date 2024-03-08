Річна інфляція в Україні в лютому сповільнилася до трирічного мінімуму

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 0,3% з 0,4% у січні, 0,7% у грудні та 0,5% в листопаді минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У річному вимірі інфляція сповільнилася із 4,7% в січні до 4,3% в лютому. Це мінімум за 39 місяців. Менші темпи зростання зафіксували в період пандемії COVID-19, у листопаді 2020 року — тоді інфляція становила 3,8% рік до року.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 4,4%) подорожчали овочі.

На 0,4—2,9% зросли ціни на яловичину, олію, молоко і молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти. Водночас на 0,8—3,5% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, мʼясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових і сало.

Одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема одяг — на 3,5%, взуття — на 3,4%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,2% — здебільшого через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% та пального і мастил на 0,5%.