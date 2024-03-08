Навесні Україна отримає від Євросоюзу €6 мільярдів прямої бюджетної підтримки

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Reuters / «Бабель»

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі €4,5 мільярда в березні, а другий — €1,5 мільярда — надійде у квітні.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві.

«Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility… Перший транш надійде вже в березні, а невдовзі за ним наступний», — сказав Домбровскіс.

€50 мільярдів для України

Лідери ЄС 1 лютого досягли домовленості щодо виділення макрофінансової допомоги Україні на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки. Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин.

Також у висновках ідеться, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

Україна розраховує у 2024 році отримати від Євросоюзу €18 мільярдів прямої бюджетної підтримки.