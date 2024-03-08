СБУ повідомила про підозру окупанту в полоні, який раніше розстріляв полоненого воїна ЗСУ
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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СБУ
Служба безпеки України повідомила про підозру російському бойовику в полоні, який раніше розстріляв військовополоненого ЗСУ.
Підозру отримав неодноразово засуджений Дмитро Курашов — стрілець штурмового загону «Шторм-V» 127 мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.
За даними слідства, 6 січня 2024 року Курашов розстріляв полоненого бійця ЗСУ в районі села Приютне на Запоріжжі.
Попри те, що військовий ЗСУ вийшов із бліндажа з піднятими вгору руками і став на коліна, що свідчило про намір здатися в полон, Курашов щонайменше тричі прицільно вистрілив у полоненого українця. Невдовзі бійці ЗСУ захопили в полон Курашова і його співслужбовців.
Під час допиту в СБУ інший полонений окупант «здав» Курашова, а спецслужба знайшла докази його вини. Курашова підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
- З листопада 2023 збільшилась кількість встановлених фактів убивств російськими окупантами українських військовополонених. А з початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували 45 випадків розстрілу українських військовополонених.