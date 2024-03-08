Польський Сейм закликав Єврокомісію запровадити санкції щодо російської та білоруської агропродукції

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Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську комісію запровадити санкції щодо імпорту харчів і сільськогосподарської продукції з росії та Білорусі. Вони наголошують, що ця торгівля приносить Мінську та Москві великі прибутки.

«Наш моральний обовʼязок — припинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну з Україною, тим більше, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України. Росія продовжує свою стратегію перетворення продуктів на зброю, спричиняючи збої в постачанні української сільськогосподарської продукції по всьому світу. Тому головним пріоритетом ЄС має стати подальша підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують», — йдеться в резолюції.

Крім цього, депутати закликали Євросоюзу захистити чутливі сектори сільськогосподарського ринку блоку від «надмірного імпорту з України».

Латвія стала першою країною ЄС, яка запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції з росії та Білорусі. Тим часом Україна висловлює готовність прийняти обмеження на свою торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею. Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить через Білорусь і країни Балтії.