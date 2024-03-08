МЗС України офіційно підтвердило, що Zara і Bershka повернуться в Україну
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило, що бренди компанії Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну.
Роботу з відновлення роботи брендів в Україні вели з 2022 року. Повернення компанії Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.
«Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку», — йдеться в МЗС.
Раніше видання Financial Times писало, що Inditex планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні у квітні 2024 року. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема в торгових центрах Києва.
- 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення росії в Україну, Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки й заробітну плату тисячі своїх українських працівників. Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.