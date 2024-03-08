Парламент Швейцарії погодився передати Україні активи російського Центробанку
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / 波記338 Leung
Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію уряду про передання Україні заморожених російських активів. У цій країні зберігається понад $8 млрд, що належать Центральному банку росії.
За таку пропозицію відав голос 21 парламентарій, 19 були проти, троє — утрималися. Нижня палата ухвалила проєкт ще торік, повідомляє France24.
Відтак уряду дозволили створити правовий механізм, який передбачає передачу заморожених коштів країни-агресора або активів його держкомпаній постраждалим державам.
«Факти справді дуже очевидні. Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду», — заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.
- Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія зберігає нейтралітет і не дозволяє реекспорт зброї в Україну. Водночас Швейцарія долучилася до введених проти росії санкцій, приймає українських біженців і надає фінансову й гуманітарну допомогу. Також Швейцарія заблокувала російські активи майже на $8 млрд і вирішила виділити Україні приблизно $100 млн на ремонт енергетичної інфраструктури.