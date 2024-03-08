Парламент Швейцарії погодився передати Україні активи російського Центробанку

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Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію уряду про передання Україні заморожених російських активів. У цій країні зберігається понад $8 млрд, що належать Центральному банку росії.

За таку пропозицію відав голос 21 парламентарій, 19 були проти, троє — утрималися. Нижня палата ухвалила проєкт ще торік, повідомляє France24.

Відтак уряду дозволили створити правовий механізм, який передбачає передачу заморожених коштів країни-агресора або активів його держкомпаній постраждалим державам.

«Факти справді дуже очевидні. Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду», — заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.