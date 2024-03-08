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США приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати їхнє безпечне повернення після депортації.

Про це повідомляє Держдеп США.

Члени Міжнародної коаліції залучаються до підтримки справедливого вирішення ситуації з незаконно депортованими і примусово переміщеними українськими дітьми. Також вони сприятимуть наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім родинам, які постраждали внаслідок незаконної депортації та примусового переміщення.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи відпочинок у таборах.

Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували росіяни.