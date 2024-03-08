Україна може зупинити путіна, якщо США нададуть їй зброю. Байден виголосив промову до Конгресу

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Prachatai / Flickr

Вранці 8 березня президент Джо Байден виступив із промовою «Про стан держави» перед Конгресом США.

Він розпочав свою промову зі згадки про допомогу Україні.

«Сьогодні ми в безпрецедентному моменті. Я хочу звернутися до Конгресу зі словом, щоб пробудити їх і сказати людям, що зараз не звичайні часи. Від часів Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії і свободі по всьому світу. Путінська росія напала на Україну... Якщо хтось вважає, що путін зупиниться в Україні, він помиляється», — заявив Джо Байден.

Після цих слів у Конгресі США пролунали гучні аплодисменти.

«Але Україна може зупинити путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо їй зброю, таку як треба. І це все, що просить Україна. Вони не просять наших солдатів, і жодного американського солдата немає в Україні. Я рішуче налаштований, щоб так і було. Але зараз допомогу Україні блокують ті, хто хоче відійти від світового лідерства», — заявив американський президент у Конгресі.

Байден також звинуватив Дональда Трампа в підтримці путіна.

«Мій попередник, колишній республіканський президент каже путіну: “Роби все, що ти в біса хочеш”. Це сказав колишній президент, він підтримував російського лідера. Я думаю, що це жахливо і неприйнятно», — заявив Байден, після чого в залі знову гучно аплодували.

«Моє послання президенту путіну, якого я знаю вже давно, просте: ми не підемо! Ми не здамося! Я не здамся», — запевнив Джо Байден у підтримці України.

Велику частину промови Джо Байден присвятив питанням економіки. За словами президента США, їхня економіка є найсильнішою у світі. Американський лідер також згадав про Ізраїль, запевнив у підтримці, привітав Швецію зі вступом до НАТО.

Водночас американський лідер заявив, що готовий підписати закон про кордон, якого так вимагають республіканці.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, із яких понад $61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони й імміграцію і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

Після провалу кількох варіантів угоди 13 лютого 2024 року Сенат США підтримав пакетний законопроєкт, у який входить допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, але без угоди про міграційну реформу й безпеку кордону. Його має затвердити Палата представників, яка пішла на канікули до 28 лютого, не розглянувши документа.