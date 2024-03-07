Національна музична премія YUNA оголосила цьогорічних номінантів

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YUNA

Організаційний комітет національної музичної премії YUNA оголосив цьогорічних номінантів.

На нагороди претендують нові релізи (пісні, альбоми, кліпи), які виходили з 1 січня до 31 грудня 2023 року і потрапили до топротацій на радіостанціях і музичних телеканалах.

Відбір номінантів і переможців традиційно проводить журі YUNA, цьогоріч до його складу року увійшов 51 експерт — представники радіо, телебачення, онлайн- та друкованих медіа, блогери, а також квиткові оператори.

Перший тур голосування журі — відбір номінантів — відбувався з 19 до 29 лютого 2024 року. Другий тур (відбір переможців) відбуватиметься протягом березня. Оголошення переможців оргкомітет премії планує провести на традиційній офлайн-церемонії, але чи відбудеться вона — залежить від подій у країні.

Хто претендує на премію YUNA у 2024 році:

У номінації «Найкращий альбом»:

CHEEV — “Noir”;

Jamala — “QIRIM”;

Max Barskih — «Зорепад»;

Артем Пивоваров — «Твої Вірші, Мої Ноти». Pt.1;

«Циферблат» — «Перетворення».

У номінації «Найкращий виконавець»:

Max Barskih;

SHUMEI;

YAKTAK;

Артем Пивоваров.

У номінації «Найкращий дует/колаборація»:

KOLA & ADAM — «Зорепади»;

MamaRika & KOLA — «Люди»;

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — «Буревіями»;

YAKTAK & KOLA — «Порічка»;

«Океан Ельзи» & KOLA — «Коли ми двоє».

У номінації «Найкраща виконавиця»:

DOROFEEVA;

Jerry Heil;

Klavdia Petrivna;

KOLA;

ZLATA OGNEVICH.

У номінації «Найкращий відеокліп»:

DANTES — «Чуєш»;

Max Barskih — “Rich”;

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — «Буревіями»;

«Антитіла» — «Фортеця Бахмут».

У номінації «Найкращий поп гурт»:

KADNAY;

KALUSH ORCHESTRA;

KAZKA;

LATEXFAUNA;

TVORCHI;

У номінації «Відкриття року»:

ADAM;

ENLEO;

Klavdia Petrivna;

Максим Бородін;

«Циферблат».

У номінації «Найкращий рок-гурт»:

KOZAK SYSTEM;

The HARDKISS;

«Антитіла»;

«Без обмежень»;

«Жадан і Собаки».

У номінації «Найкраща пісня»:

Klavdia Petrivna — «Знайди мене»;