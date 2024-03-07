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Національна музична премія YUNA оголосила цьогорічних номінантів

Автор:
Олександра Амру
Дата:

YUNA

Організаційний комітет національної музичної премії YUNA оголосив цьогорічних номінантів.

На нагороди претендують нові релізи (пісні, альбоми, кліпи), які виходили з 1 січня до 31 грудня 2023 року і потрапили до топротацій на радіостанціях і музичних телеканалах.

Відбір номінантів і переможців традиційно проводить журі YUNA, цьогоріч до його складу року увійшов 51 експерт — представники радіо, телебачення, онлайн- та друкованих медіа, блогери, а також квиткові оператори.

Перший тур голосування журі — відбір номінантів — відбувався з 19 до 29 лютого 2024 року. Другий тур (відбір переможців) відбуватиметься протягом березня. Оголошення переможців оргкомітет премії планує провести на традиційній офлайн-церемонії, але чи відбудеться вона — залежить від подій у країні.

Хто претендує на премію YUNA у 2024 році:

У номінації «Найкращий альбом»:

У номінації «Найкращий виконавець»:

У номінації «Найкращий дует/колаборація»:

У номінації «Найкраща виконавиця»:

У номінації «Найкращий відеокліп»:

У номінації «Найкращий поп гурт»:

У номінації «Відкриття року»:

У номінації «Найкращий рок-гурт»:

У номінації «Найкраща пісня»: