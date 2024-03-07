Національна музична премія YUNA оголосила цьогорічних номінантів
- Автор:
- Олександра Амру
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YUNA
Організаційний комітет національної музичної премії YUNA оголосив цьогорічних номінантів.
На нагороди претендують нові релізи (пісні, альбоми, кліпи), які виходили з 1 січня до 31 грудня 2023 року і потрапили до топротацій на радіостанціях і музичних телеканалах.
Відбір номінантів і переможців традиційно проводить журі YUNA, цьогоріч до його складу року увійшов 51 експерт — представники радіо, телебачення, онлайн- та друкованих медіа, блогери, а також квиткові оператори.
Перший тур голосування журі — відбір номінантів — відбувався з 19 до 29 лютого 2024 року. Другий тур (відбір переможців) відбуватиметься протягом березня. Оголошення переможців оргкомітет премії планує провести на традиційній офлайн-церемонії, але чи відбудеться вона — залежить від подій у країні.
Хто претендує на премію YUNA у 2024 році:
У номінації «Найкращий альбом»:
- CHEEV — “Noir”;
- Jamala — “QIRIM”;
- Max Barskih — «Зорепад»;
- Артем Пивоваров — «Твої Вірші, Мої Ноти». Pt.1;
- «Циферблат» — «Перетворення».
У номінації «Найкращий виконавець»:
- Max Barskih;
- SHUMEI;
- YAKTAK;
- Артем Пивоваров.
У номінації «Найкращий дует/колаборація»:
- KOLA & ADAM — «Зорепади»;
- MamaRika & KOLA — «Люди»;
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — «Буревіями»;
- YAKTAK & KOLA — «Порічка»;
- «Океан Ельзи» & KOLA — «Коли ми двоє».
У номінації «Найкраща виконавиця»:
- DOROFEEVA;
- Jerry Heil;
- Klavdia Petrivna;
- KOLA;
- ZLATA OGNEVICH.
У номінації «Найкращий відеокліп»:
- DANTES — «Чуєш»;
- Max Barskih — “Rich”;
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — «Буревіями»;
- «Антитіла» — «Фортеця Бахмут».
У номінації «Найкращий поп гурт»:
- KADNAY;
- KALUSH ORCHESTRA;
- KAZKA;
- LATEXFAUNA;
- TVORCHI;
У номінації «Відкриття року»:
- ADAM;
- ENLEO;
- Klavdia Petrivna;
- Максим Бородін;
- «Циферблат».
У номінації «Найкращий рок-гурт»:
- KOZAK SYSTEM;
- The HARDKISS;
- «Антитіла»;
- «Без обмежень»;
- «Жадан і Собаки».
У номінації «Найкраща пісня»:
- Klavdia Petrivna — «Знайди мене»;
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — «Буревіями»;
- YAKTAK & KOLA — «Порічка»;
- «Антитіла» — «Фортеця Бахмут»;
- Артем Пивоваров — «Маніфест».