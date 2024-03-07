Померла свиня-художниця на імʼя Пігкассо. Вона заробила більше мільйона доларів

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У Південній Африці померла 8-річна свиня на імʼя Пігкассо. Вона «заробила» на своїх картинах більш ніж $1,2 мільйона і в 2018 році стала першою твариною-художником, чиї роботи представили на художній виставці.

Про це пише New York Post.

Талант свині до малювання помітила зоозахисниця Джоан Лефсон, яка і врятувала Пігкассо від загибелі на скотобійні ще в травні 2016 року. Свиню назвали на честь відомого художника Пабло Пікассо.

Ще поросятком Пігкассо нещадно гризла більшість предметів у своєму стійлі, але до пензликів ставилася вкрай дбайливо. Невдовзі тварина навчилася тримати пензель у роті й почала малювати на полотнах різнокольорові смуги, кола, ініціали та інші фігури.

Серед шанувальників творчості тварини зустрічаються і знаменитості. Так, її роботи є в колекціях Еда Вествіка і тенісиста Рафаеля Надаля.

Причиною смерті Пігкассо став хронічний ревматоїдний артрит. Її стан погіршувався з вересня 2023 року, через хворобу вона почала кульгати на задні ноги.

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«Ми дуже засмучені, що з життя пішла така надихаюча фігура. Але ми вдячні за її прожите життя й ті глибокі зміни, які вона зробила», — сказала власниця Пігкассо Джоан Лефсон.

Кожну свою роботу Пігкассо підписувала, вмочуючи морду в червону фарбу та притискаючи її до готового виробу. Остання робота Пігкассо називається «Овація».