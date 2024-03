«Будь-де і будь-коли». Трамп викликав Байдена на дебати

Новини

WPA Pool / Pool / Getty Images

Дональд Трамп викликав президента Джо Байдена на дебати після того, як кандидатка від республіканців Ніккі Гейлі завершила виборчу кампанію.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорили питання, які є такими життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів будь-коли, будь-де, в будь-якому місці!» — написав Трамп.

При цьому раніше Трамп пʼять разів проігнорував дебати з конкурентами-республіканцями під час праймеріз навіть попри те, що його опонент Кріс Крісті назвав експрезидента «курчам» за уникнення дискусій.

У Байдена заклик Трампа назвали намаганням розширити свою аудиторію.

«Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA [прихильники лозунгу Трампа Make America Great Again]. І це розмова, яку ми проведемо у відповідний момент цього циклу. Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union», — сказав речник кампанії Байдена Майкл Тайлер.

Комісія з президентських дебатів уже оголосила дати дебатів для кандидатів у президенти у вересні та жовтні, а також дату дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.