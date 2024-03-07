Кім Чен Ин закликав армію Північної Кореї інтенсивніше готуватися до війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни «відповідно до вимог поточної ситуації».
Про це він заявив на військових навчаннях, які відбувалися 6 березня, передає NK News.
На світлинах з навчань видно війська та гелікоптери, що тренуються захоплювати пост, схожий на той, який має Південна Корея на своєму боці кордону.
Лідер КНДР самостійно керував військовими навчаннями, які включали штурм прикордонних постів. Перед цим він заявив, що «має право знищити свого сусіда і більше не прагне до мирного обʼєднання».
Водночас речник Міністерства оборони Північної Кореї наголошує, що Південна Корея та США «заплатять дорогу ціну» за військові навчання, які стартували на цьому тижні і які нібито загрожують існуванню уряду в Пхеньяні.
- 4 березня Південна Корея і Сполучені Штати Америки почали масштабні щорічні військові навчання на тлі ядерних і ракетних загроз Північної Кореї. Навчання «Щит свободи» триватимуть протягом 11 днів і, за даними офіційних осіб, задіють удвічі більше військ, ніж минулого року.