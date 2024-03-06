Як ЗСУ виходили з Авдіївки та намагаються захистити прилеглі села. Огляд матеріалів іноземних медіа 6 березня

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«Бабель»

Великий матеріал про останні дні утримання Силами оборони України Авдіївки опублікувало видання The New York Times. Його назва коротко передає суть ― «Замало артилерії, забагато росіян: болісний відступ з Авдіївки». Болісний, оскільки жертви ЗСУ в останні дні перед відходом сягали десятків людей, ідеться в тексті. Журналісти писали матеріал з посиланням на військових, яким вдалося залишити місто живими, наприклад, на старшого солдата 110 ОМБр, 26-річного Віктора Біляка. «Ми відбивали ворожі атаки щодня, ― каже він. ― Усі укріплення були зруйновані, а збудувати нові не було можливості». Біляк розповідає вже широковідомий факт, що росіяни покладалися на масове застосування керованих авіабомб ― цю практику вони зараз намагаються застосувати на всіх ділянках свого наступу. Один їхній бомбардувальник може скидати до чотирьох КАБів за виліт, півтонна бомба досягає цілі майже миттєво ― і «ніколи не знаєш, чи витримає бетонне перекриття і чи зможуть тебе потім відкопати», розповідає про побачене солдат із псевдо «Патрік». Зазвичай протягом доби в останні тижні наступу росіяни випускали по Авдіївці не менше за сотню КАБів.

Іншою проблемою були дрони: їх було стільки, що спокійний виїзд із міста чи заїзд у нього був удачею. Медик Малий пригадує випадок, коли він евакуював пораненого автівкою, дрон увʼязався за ними ― врятувало лише те, що ззаду автівка мала запасне колесо. Дрон врізався в нього і відскочив, не вибухнувши.

Коли ЗСУ отримали наказ евакуюватися з мікрорайону Зеніт, перша група вибратися не змогла, бо потрапила під щільний артилерійський вогонь. Більшість українських бійців евакуювалися звідти вночі ― на щастя, зробити це з меншими втратами допоміг ранковий туман, який ускладнив використання росіянами дронів. Українські артилеристи намагались допомогти й цим бійцям, й іншим українським підрозділам у місті, однак, як сказав виданню боєць підрозділу «Стугна», «щоб зупинити групу з 30 людей, потрібно 50 снарядів, із них 5 ― на корегування вогню». Вони ж мали на це лише 10 снарядів.

Російські втрати неспівмірно більші за українські, констатують бійці, однак окупанти стабільно просувалися вперед. І якби вихід ЗСУ з Авдіївки завершився днем пізніше, наші втрати могли б бути значно більшими. На щастя, ключову дорогу вдавалося втримати до останнього, йдеться в матеріалі.

CNN розповідає про настрої серед українських бійців, які намагаються утримати позиції в селах на захід від Авдіївки. Починаючи матеріал з деталі про те, що радянський танк Т-64, вкопаний неподалік від Часового Яру, за три доби перебування журналістів на його позиціях не зробив жодного пострілу. Причина ― брак боєприпасів у той час, як танкісти постійно чули залпи росіян, що намагалися прорвати українську оборону. «Якщо додаткової допомоги від США не буде, ми всі тут помремо, ― скрушно сказав член команди Ярослав. ― Нас не стане. А проблема перетвориться на глобальну, адже росіяни продовжать наступати в Європі й після України».

Неподалік був підрозділ, оснащений американськими гаубицями Paladin, ― він снаряди мав і був налаштований оптимістичніше. Чого не скажеш про місцевих мешканців. Попри відносну стабілізацію лінії зіткнення, багато хто вже зібрав речі для евакуації на випадок подальшого просування окупантів, пише видання.

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