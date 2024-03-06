Bloomberg: США думають над залученням $200 мільйонів для термінової підтримки України

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Death to Stock

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона залучити приблизно $200 мільйонів з фінансування армії Штатів для термінової допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Гроші можуть використати для оплати критично важливої ​​зброї, боєприпасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерії і снарядів до неї, тоді як росіяни повільно просуваються на фронті.

Дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону демонструють зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу допомогу для України, поки законопроєкт про виділення $61 мільярда затримався в Конгресі. Однак остаточного рішення ще немає.

Міністерство оборони США регулярно закликає Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт з $61 мільярдом для України. Пентагон вважає, що це єдиний спосіб повністю задовольнити потреби ЗСУ на полі бою.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони та імміграцію, і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

Після провалу кількох варіантів угоди 13 лютого 2024 року Сенат США підтримав пакетний законопроєкт, у який входить допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, але без угоди про міграційну реформу й безпеку кордону. Його має затвердити Палата представників, яка пішла на канікули, не розглянувши документ.