«Нейтральним» російським і білоруським тенісистам дозволили брати участь в Олімпіаді та Паралімпіаді

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Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволили російським і білоруським тенісистам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 в нейтральному статусі.

Про це повідомила Міжнародна федерація тенісу (ITF).

Росіяни й білоруси зможуть виступати на змаганнях як нейтральні індивідуальні спортсмени, якщо вони дотрималися принципів олімпійського та паралімпійського комітетів. Також вони мають виконати умови відбору, визначені ITF.

«Рішення Міжнародної федерації тенісу збігається з рішенням більшості міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які беруть участь в Іграх у Парижі 2024 року цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яку ухвалили в березні 2022 року», — додали в заяві.

Наразі невідомо, чи довзоляється росіянам і білорусам брати участь у парних і змішаних турнірах.

Заборона на участь у командних змаганнях залишається чинною.

Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.