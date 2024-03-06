«Нейтральним» російським і білоруським тенісистам дозволили брати участь в Олімпіаді та Паралімпіаді
- Автор:
- Ліза Бровко
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John Fornander / Unsplash
Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволили російським і білоруським тенісистам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 в нейтральному статусі.
Про це повідомила Міжнародна федерація тенісу (ITF).
Росіяни й білоруси зможуть виступати на змаганнях як нейтральні індивідуальні спортсмени, якщо вони дотрималися принципів олімпійського та паралімпійського комітетів. Також вони мають виконати умови відбору, визначені ITF.
«Рішення Міжнародної федерації тенісу збігається з рішенням більшості міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які беруть участь в Іграх у Парижі 2024 року цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яку ухвалили в березні 2022 року», — додали в заяві.
Наразі невідомо, чи довзоляється росіянам і білорусам брати участь у парних і змішаних турнірах.
Заборона на участь у командних змаганнях залишається чинною.
Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.
- Міжнародний олімпійський комітет 8 грудня 2023 року допустив російських і білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі в нейтральному статусі. Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет МОК. Очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний назвав безвідповідальним рішення Міжнародного олімпійського комітету. Водночас Міжнародна федерація кінного спорту заборонила спортсменам з росії й Білорусі брати участь в Олімпійських іграх 2024 року.
- 30 березня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, на яких будуть представлені атлети з росії чи Білорусі. Проте 27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українцям брати участь у змаганнях, де виступають росіяни й білоруси в нейтральному статусі, а не під своїми прапорами.